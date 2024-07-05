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Сегодня, 10:04

«Диошдьер» арендовал Дрезгича у «Рубина»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Урош Дрезгич арендован венгерским «Диошдьером», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним сербом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Дрезгич перешел в «Рубин» в сентябре 2023 года и провел за казанцев 2 матча.

ФК Рубин (Казань)
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