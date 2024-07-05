«Диошдьер» арендовал Дрезгича у «Рубина»
Защитник «Рубина» Урош Дрезгич арендован венгерским «Диошдьером», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 21-летним сербом рассчитано до конца сезона-2024/25.
Дрезгич перешел в «Рубин» в сентябре 2023 года и провел за казанцев 2 матча.
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|0
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|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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