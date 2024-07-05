«Диошдьер» арендовал Дрезгича у «Рубина»

Защитник «Рубина» Урош Дрезгич арендован венгерским «Диошдьером», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним сербом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Дрезгич перешел в «Рубин» в сентябре 2023 года и провел за казанцев 2 матча.