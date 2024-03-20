Корнеев рассказал, какая команда в Европе подойдет Тикнизяну

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна перейти в европейский клуб.

«Тикнизян хочет играть и желательно в Европе, так что его посыл более чем понятен, как и отказ «Зениту». Думаю, что игрок и «Локомотив» работают в этом направлении», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о том, в каком чемпионате видит футболиста.

«Честно говоря, никогда не думал об этом, но это должна быть команда, которая играет в три центральных защитника», — добавил специалист.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за железнодорожников 26 матчей, отметившись 9 голами и 6 результативными передачами.