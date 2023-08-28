Первак не считает, что «Спартак» может уволить Абаскаля

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказал свое мнение о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Что вообще ждали от Абаскаля? Великого скачка кто-то ждал? У него же и раньше не было никаких достижений в тренерской карьере. Мне непонятно в его работе, почему он не может наиграть состав. Как он не может определиться с основой? Эта безумная ротация мне непонятна. Неважно, кто приехал, основной состав должен быть. Хоть против тебя «Зенит», хоть «Ахмат». Я разговаривал с членом совета директоров «Спартака». И он мне не говорил, что данный вопрос стоит ребром, что Абаскаля могут отправить в отставку. А если и менять Абаскаля, то на кого? Некого и взять», — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с 34-летним испанским специалистом до лета 2025 года.

После ничьей с «Ахматом» (0:0) в шестом туре «Спартак» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.