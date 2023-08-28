Сергей Степашин — о новичке «Динамо» Чавесе: «Даже Бекхэм признал его гол лучшим»

Член совета директоров «Динамо» Москва Сергей Степашин отреагировал на подписание контракта с полузащитником сборной Мексики Луисом Чавесом.

«Это игрок сборной Мексики, с прекрасным ударом. Мы видели, как на первенстве мира в Катаре он забил саудитам. Даже Бекхэм признал этот гол лучшим на чемпионате», — цитирует Степашина «КП Спорт».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.