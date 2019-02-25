Перемены в "Зените", судьба дерби "Динамо" – "Спартак". Live c Егоровым и Короткиным

Сегодня с 17.15 до 18.15 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

– Перемены в РФС и в "Зените" – чего ждать

– Где состоится дерби "Динамо" – "Спартак" и матч "Арсенал" – ЦСКА

– Итоги трансферной кампании

– "Спартак" проигрывает контрольные матчи – все плохо?

– Противостояние болельщиков “Спартака" и клуба – чем все кончится?

– Формат Кубка России

Наш номер WhatsApp для связи – 8-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!