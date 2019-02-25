Перемены в "Зените", судьба дерби "Динамо" – "Спартак". Live c Егоровым и Короткиным

Сегодня с 17.15 до 18.15 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
– Перемены в РФС и в "Зените" – чего ждать
– Где состоится дерби "Динамо" – "Спартак" и матч "Арсенал" – ЦСКА
– Итоги трансферной кампании
– "Спартак" проигрывает контрольные матчи – все плохо?
– Противостояние болельщиков “Спартака" и клуба – чем все кончится?
– Формат Кубка России
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