Перед матчем «Динамо» — «Локомотив» на «ВТБ Арене» выступит группа Dabro

Группа Dabro выступит перед матчем 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Шоу начнется 28 мая в 15.50 по московскому времени.

Группа исполнит свои хиты во время награждения футболистов «Динамо» 2007 года рождения, которые стали победителями ЮФЛ-3 в сезоне-2022/23.