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5 марта, 11:03

Деограсия — о Вере и «Локомотиве»: «Рад, что Лукас остался»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в разговоре с «СЭ» высказался о сорвавшемся уходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Это зависит от клуба. У меня нет никакого мнения. Клуб ведет переговоры с другими клубами. И я хочу, если Вера будет с нами, чтобы он играл как можно лучше. Я рад, что Лукас остался. Он хороший игрок и может нам очень помочь», — сказал Деограсия «СЭ».

Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.

Зимой «Локомотив» намеревался выкупить контракт аргентинского футболиста. Московский уже договорился о личном контракте с Верой, но не смог уладить детали трансфера с «Оренбургом».

Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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 - : -
10.03 19:00
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Крылья Советов

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П
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Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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