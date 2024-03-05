Деограсия — о Вере и «Локомотиве»: «Рад, что Лукас остался»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в разговоре с «СЭ» высказался о сорвавшемся уходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Это зависит от клуба. У меня нет никакого мнения. Клуб ведет переговоры с другими клубами. И я хочу, если Вера будет с нами, чтобы он играл как можно лучше. Я рад, что Лукас остался. Он хороший игрок и может нам очень помочь», — сказал Деограсия «СЭ».

Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.