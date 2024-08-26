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Сегодня, 21:22

Педро рассказал, почему не стал покупать люксовый автомобиль после перехода в «Зенит»

Алина Савинова
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Бразильский полузащитник «Зенита» Педро объяснил, почему не стал покупать люксовый автомобиль после переезда в Россию.

«Я вожу сам машину, не так давно получил водительское удостоверение в России и смог водить. До этого меня мама возила. Водить умею, к дорогам привык. Ну, а по поводу не такой роскошной машины... мы обсудили все с мамой. Я вообще большой фанат машин, мне очень нравятся самые разные автомобили. Мы решили, что сейчас практичнее взять просто комфортную машину, которая будет с комфортом доставлять меня на тренировки, но чтобы это не был какой-то люксовый автомобиль», — цитирует Педро Legalbet.

Педро перешел в «Зенит» 5 февраля из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до декабря 2028-го.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
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5
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
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8
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