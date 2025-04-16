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Сегодня, 21:34

Станкович и Сакич пропустят матч «Спартака» с «Акроном» из-за дисквалификаций

Алина Савинова
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Деян Станкович (в центре) и Ненад Сакич (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и его ассистент Ненад Сакич не смогут руководить командой в матче 25-го тура РПЛ против «Акрона» из-за дисквалификаций, сообщается на сайте лиги.

В игре 24-го тура с махачкалинским «Динамо» (1:2) Станкович в конце второго тайма получил предупреждение за споры с арбитром. Таким образом, у него автоматическая дисквалификация из-за перебора желтых карточек.

Сакич в матче с «Динамо» был удален с поля за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере. Он пропустит как минимум одну игру в РПЛ.

Деян Станкович и Ненад Сакич получили дисквалификацию.
Фото Скриншот сайта РПЛ

«Спартак» на выезде сыграет против «Акрона» в субботу, 19 апреля. Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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