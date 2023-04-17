Роман Павлюченко: «Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион — они футбол с вертолета смотрят?»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что чемпионская гонка в текущем сезоне РПЛ уже завершена.

«Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион — они футбол с вертолета смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже все понятно. Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные (смеется). Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться «Спартак», «Ростов» и ЦСКА. Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо все проиграть, а остальным все выиграть — это нереально. Мое мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», — приводит «Чемпионат» слова Павлюченко.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» идет вторым (46 очков). «Спартак» расположился на третьей позиции (45 очков).