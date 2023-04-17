Радченко — о ничьей «Зенита» и «Ростова»: «Было логично ожидать, что петербуржцы потеряют очки»

Бывший нападающий и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Ростовом» (0:0).

«Зенит» и «Ростов» — команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы: было понятно, что ожидается тяжелая игра. Было логично ожидать, что петербуржцы потеряют очки. «Зенит» доминировал в этом матче, но не удалось забить", — приводит «Чемпионат» слова Радченко.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).