Павел Погребняк: «Зенит» провел не лучший матч. Результат справедлив»

Бывший форвард «Урала» и «Зенита» Павел Погребняк поделился впечатлениями от матча команд в восьмом туре Тинькофф чемпионата России (1:1). Он назвал результат справедливым.

«Справедлив ли результат матча «Урал» — «Зенит»? Да, — цитирует Погребняка «Петербургский дневник». - «Урал» был хорош, заряжен. До игры интуитивно предполагал, что «Урал» возьмет очки. Так и произошло. Ничейный матч.

Если бы петербуржцы забили второй гол, когда один на один выходил Мостовой, все могло сложиться иначе. Но Мостовой свой момент не реализовал, я до последнего верил в «Урал» и оказался прав. Что понравилось в игре хозяев? Команда боролась, выигрывала единоборства, отлично поработал Бикфалви, использовал свой шанс Панюков. Хороший матч в исполнении «Урала». Заслужили одно очко.

«Зенит» провел не самый свой лучший матч. Почему? В Екатеринбурге всем непросто. Повторюсь, «Урал» наиграл как минимум на ничью, плюс на кураже после гола Панюкова создал еще несколько моментов — вспомните подачу на Кулакова. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен».

Артем Дзюба открыл счет в матче на четвертой минуте. На 69-й минуте у «Урала» забил Андрей Панюков.