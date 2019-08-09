Павел Погребняк: "В этом году, считаю, у "Зенита" есть все шансы удачно выступить в Европе"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что его бывшая команда "Зенит" может успешно выступить в этом сезоне в еврокубках.

– В Петербурге наконец перестали менять иностранных тренеров, пригласили Семака и выиграли золото. Есть разница между командой Адвоката, в которую вы приходили, и нынешним "Зенитом"?

– Есть. Хотя, и когда я приходил, и сейчас, тратятся миллионы для приобретения классных футболистов. Это должно создавать здоровую конкуренцию, необходимую для движения вперед. Отсюда и результат – золото в первенстве и выход в Лигу чемпионов. А в этом году, считаю, у "Зенита" есть все шансы удачно выступить в Европе. Тем более, что приобрели Малкома из "Барселоны".

– Но ведь покупка звездного футболиста – еще не гарантия усиления состава. К примеру, после чемпионата мира-58 в Швеции, где дебютировал Пеле, "Реал" купил бразильскую звезду Диди, который так и не заиграл в составе "сливочных"…

– Бывает. От того же Паредеса в "Зените" ждали большего, а в итоге продали. Тот же Торрес после "Ливерпуля" не заиграл в "Челси". Будем надеяться, что с Малкомом у "Зенита" промашки не выйдет. (Александр Львов)

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