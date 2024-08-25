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Сегодня, 06:19

Гладилин: «Зенит» понял, что «Спартак» находится на правильном пути»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат встречи 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

«Матч получился интересным, но я все же занесу в актив этот результат именно «Спартаку». Команда хорошо себя проявила. Конечно, на картину игры могло повлиять удаление, но и без него «Спартак» показал, что способен бороться за чемпионские медали. «Зенит» сегодня понял, что «Спартак» находится на правильном пути. Важно, что «Спартак» старался играть в свою игру в Санкт-Петербурге, я такого давно не помню», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует с 14 баллами.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
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