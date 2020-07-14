Павел Маслов: «Рад, что Тедеско ставит в состав, но обыденностью это для меня не стало»

Защитник «Спартака» Павел Маслов сказал, что пока не ощущает себя стабильным игроком стартового состава.

«Ощущаю ли я себя стабильным игроком старта? Конечно, нет, — цитирует Маслова официальный сайт клуба. — Никаких статусов себе не присваиваю, а просто тренируюсь и делаю все, что могу. Тренер доверяет и ставит в состав; я этому рад, но обыденностью это для меня не стало. По-прежнему ощущаю огромную ответственность перед каждой игрой».

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).