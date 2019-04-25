На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В процессе суда допрос Мамаева производит прокурор:

- Находились ли вы в состоянии алкогольного опьянения?

- Да, я пил в ту ночь.

- Он весит 108 килограмм. После удара вы всего лишь отклонились?

- Я не говорю, что я потерял сознание. Я говорю о том, что я получил удар и отклонился. Вы

же смотрели видео: Кирилл, когда бежал, отлетел от Соловчука на два метра.

- Слово "петух" конкретно для вас каким образом было оскорбительным?

- В нормальных мужских отношениях слово "петух" считается оскорблением. Ты не можешь просто так назвать человека за спиной.

- Если вы почувствовали угрозу после удара Соловчука, почему продолжили наносить удары?

- Потому что находился в шоковом состоянии, неправильно оценил ситуацию. На тот момент это был эмоциональный всплеск.

- От чего вы шок испытали?

- От удара.

- Почему вы упали?

- Споткнулся. Плюс телефон выпал, я его поднимал. Совпадение или нет?

- Вы с ноги в лицо Соловчука били?

- Нет.

- Что там вы увидели?

- Он стоял, отклонившись, держался за лицо. (Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев дают показания в суде. Live!