Павел Мамаев - о показаниях свидетеля: "Все четко, я считаю"

На заседании Пресненского суда города Москвы были заслушаны показания свидетеля Григоряна - друга нападающего "Зенита" Александра Кокорина. После перерыва в заседании стало известно о разногласиях в показаниях Григоряна на суде и на предварительном следствии: он ничего не сказал следователям о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак оскорбил футболистов. Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что показания Григоряна являются четкими.

- Никаких глобальных разночтений не услышал, - сказал Мамаев. - По большому счету он сказал все, как было. С расхождением в минутах или цифрах. Мне кажется, все четко! Я так считаю. (Дмитрий Зеленов).

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!