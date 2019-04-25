На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
В процессе суда допрос Мамаева производит прокурор:
- Мне не хотелось наносить ему удары, потому что понимал, что это неправильно. С учетом этого наносил удары по машине.
- В этот момент он просил остановиться?
- Я слышал, что он кричал, что это не его машина, но прекратить бить не говорил.
- Вы удары видели, как подсудимые наносили удары?
- Два удара Протасовицкого видел.
- Почему его не остановили?
- Я не находился рядом с ним. Я был за перилами, когда он наносил два удара между нами было 115 метров. Я не мог на него повлиять.
- Какие были нанесены вам телесные повреждения?
- Я не проводил медэкспертизу. Полгода прошло, не помню какие болевые ощущения были. Челюсть не была сломана. Надеюсь, вас не бьют, конечно. Но вы можете представить какие были боли после удара в челюсть. Если бы он ударил с размаху, то наверное...
- Как долго у вас были болевые ощущения? В кафе были эти ощущения?
- Были.
- Вам это кушать не мешало?
- Вам синяк на руке будет мешать кушать? Покушал чуть-чуть.
- Правильно понимаю, что с теми болевыми ощущениями вы ни в какие медучреждения не обращались?
- Правильно. (Арман Мкртчян)
Кокорин и Мамаев. Главное о скандале