На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В процессе суда допрос Мамаева производит прокурор:

- Мне не хотелось наносить ему удары, потому что понимал, что это неправильно. С учетом этого наносил удары по машине.

- В этот момент он просил остановиться?

- Я слышал, что он кричал, что это не его машина, но прекратить бить не говорил.

- Вы удары видели, как подсудимые наносили удары?

- Два удара Протасовицкого видел.

- Почему его не остановили?

- Я не находился рядом с ним. Я был за перилами, когда он наносил два удара между нами было 115 метров. Я не мог на него повлиять.

- Какие были нанесены вам телесные повреждения?

- Я не проводил медэкспертизу. Полгода прошло, не помню какие болевые ощущения были. Челюсть не была сломана. Надеюсь, вас не бьют, конечно. Но вы можете представить какие были боли после удара в челюсть. Если бы он ударил с размаху, то наверное...

- Как долго у вас были болевые ощущения? В кафе были эти ощущения?

- Были.

- Вам это кушать не мешало?

- Вам синяк на руке будет мешать кушать? Покушал чуть-чуть.

- Правильно понимаю, что с теми болевыми ощущениями вы ни в какие медучреждения не обращались?

- Правильно. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале