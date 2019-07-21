Павел Мамаев: "Если кто-то ждет от нас слез, то этого не будет"

Футболист Павел Мамаев, который отбывает наказание, отметил, что он, а также Александр Кокорин не собираются плакать на всю страну, а постараются внести свой вклад в развитие спорта в колонии.

​– Если кто-то ждет от нас слез, то этого все равно не будет, – отметил Мамаев в интервью для программы "Вести недели". – На судах говорили, что мы смеемся… Мы будем плакать, чтобы вся страна радовалась…? Мы попали в эту ситуацию, здесь мы будет вести себя так же, как на свободе. Там мы старались всегда быть на первых ролях и играть в лучших клубах. Так же и здесь мы будем вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии.