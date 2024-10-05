Кукуян проведет 100-й матч чемпионата России в роли судьи

Сегодняшний матч 11-го тура «Спартак» — «Ростов» станет для Павла Кукуяна 100-м в роли судьи в чемпионате России. А дебютировал он 18 августа 2017 года в игре «Тосно» — «СКА-Хабаровск» (0:0).

Сочинец станет 32-м арбитром, достигшим такого рубежа. Из действующих судей больше матчей на счету Владислава Безбородова, Сергея Карасева, Виталия Мешкова, Сергея Иванова, Кирилла Левникова и Владимира Москалева.