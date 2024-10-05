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Сегодня, 13:13

Кукуян проведет 100-й матч чемпионата России в роли судьи

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодняшний матч 11-го тура «Спартак» — «Ростов» станет для Павла Кукуяна 100-м в роли судьи в чемпионате России. А дебютировал он 18 августа 2017 года в игре «Тосно» — «СКА-Хабаровск» (0:0).

Сочинец станет 32-м арбитром, достигшим такого рубежа. Из действующих судей больше матчей на счету Владислава Безбородова, Сергея Карасева, Виталия Мешкова, Сергея Иванова, Кирилла Левникова и Владимира Москалева.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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