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Сегодня, 12:59

«Акрон» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

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«Акрон» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 14:00 (мск).

«Акрон»: Волков, Эшковал, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Данилин, Дзюба.

Запасные: Нагаев, Бокоев, Димоски, Баранок, Палиенко, Бакаев, Москвичев, Хубулов, Эсанов, Пестряков, Тимошенко, Чибота.

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Боженов, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Боселли, Ожегович.

Запасные: Лукьянов, Магкеев, Шпанцев, Калинский, Карапузов, Ермаков, Мухин, Веснер Тичич, Зе Турбо.

Перед началом матча тольяттинцы идут на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Нижегородцы располагаются на 11-й строчке, имея в активе десять баллов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Пари НН

Футбол
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
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Алексей Батраков

Локомотив

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

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Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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