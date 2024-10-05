«Акрон» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

«Акрон» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 14:00 (мск).

«Акрон»: Волков, Эшковал, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Данилин, Дзюба.

Запасные: Нагаев, Бокоев, Димоски, Баранок, Палиенко, Бакаев, Москвичев, Хубулов, Эсанов, Пестряков, Тимошенко, Чибота.

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Боженов, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Боселли, Ожегович.

Запасные: Лукьянов, Магкеев, Шпанцев, Калинский, Карапузов, Ермаков, Мухин, Веснер Тичич, Зе Турбо.

Перед началом матча тольяттинцы идут на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Нижегородцы располагаются на 11-й строчке, имея в активе десять баллов.