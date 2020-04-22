Паулу Барбоза: «В футболе будет переходный период от кризиса к стабильности»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что в футболе, как и везде, будет переходный период от кризиса к стабильности. По его мнению, клубы в это время будут сдержанно работать на трансферном рынке.

— Звездные футболисты, которые приезжали в Россию, понимали, что рынок на тот момент имел возможность предоставить им определенные финансовые условия, — цитируют «Известия» Барбозу. — Для них также было важно играть в таких статусных турнирах, как Лига чемпионов или Лига Европы. Если это сохранится, то финансовые условия зависят от того, как страна преодолеет кризис. И это относится не только к России, но и ко всем государствам мира. Думаю, нет ни одной страны, которая просто изолировалась от всех проблем и не замечает их. Всем понятно, что будет переходный период от кризиса к стабильности. Допускаю, что в этот момент клубы станут более сдержанными на рынке. Они просто не знают, что будет дальше. Даже те команды, у которых есть подушка безопасности, вряд ли будут раскидываться деньгами. Скорее, наоборот, постараются сохранить то, что есть. То есть активы в виде своих футболистов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 551 137 человек. Умерших — 177 148, выздоровевших — 688 356.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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