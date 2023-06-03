«Пари НН» выкупил Михайлова у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, арендованный «Пари НН», подписал полноценный контракт с нижегородцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на четыре года.

«Рад играть за «Пари НН». В Нижнем Новгороде я получил хороший шанс проявить себя в РПЛ, получить игровую практику и опыт. Благодарен Равилю Измайлову за доверие и внимательное отношение к команде. В клубе и городе мне все нравится, у нас очень дружный коллектив. Буду рад и дальше приносить пользу команде и верю, что у нашего клуба все будет хорошо, и мы сохраним прописку в премьер-лиге», — сказал Михайлов.

В текущем сезоне Михайлов провел 26 матчей за «Пари НН», в которых забил гол и сделал три результативные передачи.