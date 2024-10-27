Голы Бонгонды и Николсона принесли «Спартаку» победу над «Пари НН»

«Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 13-го тура чемпионата России — 2:0.

Автором первого гола в этой встрече стал Тео Бонгонда, который отличился на 68-й минуте после ошибки вратаря нижегородской команды Никиты Медведева. В добавленное время преимущество гостей увеличил Шамар Николсон.

На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Владислав Карапузов.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА. Нижегородцы на следующий день встретятся с «Ахматом».