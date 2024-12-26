«Пари НН» отдал Глущенкова в аренду в белорусский клуб

Защитник «Пари НН» Кирилл Глущенков вернулся в «Торпедо-БЕЛАЗ», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за белорусский клуб на правах аренды до конца 2025 года.

Глущенков присоединился к «Пари НН» в январе 2024 года, перейдя из «Торпедо-БЕЛАЗ». Он провел 11 матчей за нижегородскую команду во всех турнирах.