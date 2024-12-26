«Пари НН» отдал Глущенкова в аренду в белорусский клуб
Защитник «Пари НН» Кирилл Глущенков вернулся в «Торпедо-БЕЛАЗ», сообщает пресс-служба нижегородцев.
Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за белорусский клуб на правах аренды до конца 2025 года.
Глущенков присоединился к «Пари НН» в январе 2024 года, перейдя из «Торпедо-БЕЛАЗ». Он провел 11 матчей за нижегородскую команду во всех турнирах.
Ранее защитник играл за «Ислочь» из Минской области и воронежский «Факел».
Источник: https://t.me/fcparinn/16346
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|39
|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
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|18
|9
|4
|5
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|7
|5
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|
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|6
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|
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|5
|3
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|18
|
11
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|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
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|- : -
|2.03
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ЖК
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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