«Пари НН» близок к завершению сделки по уругвайцу Весино

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о переходе в нижегородский клуб нападающего аргентинского «Велеса» Тьяго Весино. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Сделка близка к завершению, скоро все объявим», — сказал Удальцов «СЭ».

В прошлом сезоне 25-летний нападающий провел 24 матча, в которых отметился 8 голами.

После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.