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Сегодня, 16:15

Мор — о будущем Тедеско: «На данный момент его возвращение в Россию нереально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор в комментарии «СЭ» высказался об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Когда я говорил про Тедеско, я не придумывал. Про «Оренбург», конечно, была шутка. Но он уже тогда понимал, что его уволят — и просил узнать, есть ли клубы, которые могут заинтересовать его вернуться в Россию. Но на данный момент таких клубов нет. Потому что если брать первую шестерку, там нет команд, которые хотели бы сменить тренера. Поэтому, думаю, на данный момент его возвращение в Россию нереально — нет топ-клубов, которые в нем заинтересованны. А в будущем вполне может быть, если какая-то команда провалится», — сказал Мор «СЭ».

Также экс-футболист высказался о возможном продолжении карьеры специалиста в Европе.

«Тедеско будут искать варианты и в Европе. Но надо понимать, что не так много клубов, которые готовы много платить и покупать дорогих футболистов. В наших топ-клубах возможностей больше, чем в середняках Испании или Италиии. И свободы у тренера больше. Другое дело, что мы не играем в еврокубках. Это большой минус. Но с финансовой точки зрения мы очень даже хороши», — добавил Мор.

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Эдуард Мор
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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