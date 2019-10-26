Панченко рассказал, зачем футболисты «Динамо» покупали для фанатов 700 билетов на матч с «Краснодаром»

В преддверии матча 14-го тура ЦСКА — «Динамо» форвард динамовцев Кирилл Панченко дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего объяснил, зачем он и его одноклубники покупали 700 билетов на матч 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

— Что за история с купленными футболистами для болельщиков 700 билетами на эту встречу?

— У нас было две главных причины для этого. Первый: чувствовали себя в долгу перед поклонниками клуба из-за провального начала сезона. Они нас всегда поддерживают по максимуму, но со стадиона часто уходят в плохом настроении. Исправляться надо, естественно, победами, но и шаг с билетами в коллективе посчитали правильным.

Вторая причина: переломить ситуацию мы можем только вместе с болельщиками. Чем больше их будет на трибунах, чем яростнее поддержка, тем легче на поле. Заряды фанатов придают дополнительные силы. К тому же матч был приурочен к 90-летию со дня рождения главной легенды отечественного футбола Льва Яшина, хотелось, чтобы на нем побывало как можно больше зрителей. Возможно, кто-то пришел впервые, ему понравилось и он станет ходить на стадион и в дальнейшем.

Считаю, что все прошло отлично, поддержка была шикарной. Хотелось бы поблагодарить всех пришедших болельщиков. При этом мы понимаем, что должны привлекать зрителей своей игрой и победами, а не бесплатным проходом на трибуну. (Константин Алексеев)

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