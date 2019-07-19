Палата по разрешению споров: "Жалоба от "Ростова" на "Арсенал" по переговорам с Мирзовым пока не поступала"

Виктор Березов, глава Палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров заявил "СЭ", что "Ростов" пока не подавал жалобу на "Арсенал" в связи с переговорами туляков с хавбеком Резиуаном Мирзовым.

Ранее "Ростов" выступил с официальным заявлением. Дончане считают, что "оружейники" нарушили правила ФИФА, проведя переговоры с футболистом, правами на которого владел "Ростов", без участия клуба-правообладателя. Мирзов играл в Туле на правах аренды в сезоне-2018/19.

– Пока в Палату никаких жалоб не поступало, – сказал Березов.

– Вы будете рассматривать заявление "Ростова" если оно появится?

– Мы рассматриваем любые заявления.

– Какое наказание грозит "Арсеналу"?

– Когда ростовчане обратятся, тогда и будем смотреть. Не могу комментировать что-то до поступления документов. Если что-то прояснится, тогда и будем говорить. Когда дончане подадут жалобу, и что попросят, мы не знаем. (Арман Мкртчян)