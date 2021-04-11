Голкипер «Локомотива» Гильерме подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).

«Игра, как мы все ждали, была очень сложной. Это был матч за 6 очков, у нас теперь реальный шанс попасть на второе место — и это наша цель. Начало матча было нервным, могли сыграть лучше, я думаю. Но потом начали действовать лучше. Получались контратаки и, самое главное, реализовали момент, который у нас был. После удаления мы пытались играть умнее — на результат. Хорошо, что все удалось», — сказал Гильерме.

«Локомотив» впервые с августа 2017 года сумел победить «Спартак». Тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.

(Артем Калинин)