Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гильерме — о победе над «Спартаком»: «После удаления мы пытались играть умнее — на результат»

21:58
Теги:

Голкипер «Локомотива» Гильерме подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).

«Игра, как мы все ждали, была очень сложной. Это был матч за 6 очков, у нас теперь реальный шанс попасть на второе место — и это наша цель. Начало матча было нервным, могли сыграть лучше, я думаю. Но потом начали действовать лучше. Получались контратаки и, самое главное, реализовали момент, который у нас был. После удаления мы пытались играть умнее — на результат. Хорошо, что все удалось», — сказал Гильерме.

«Локомотив» впервые с августа 2017 года сумел победить «Спартак». Тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.

(Артем Калинин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...