Гильерме — о победе над «Спартаком»: «После удаления мы пытались играть умнее — на результат»
21:58
Голкипер «Локомотива» Гильерме подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).
«Игра, как мы все ждали, была очень сложной. Это был матч за 6 очков, у нас теперь реальный шанс попасть на второе место — и это наша цель. Начало матча было нервным, могли сыграть лучше, я думаю. Но потом начали действовать лучше. Получались контратаки и, самое главное, реализовали момент, который у нас был. После удаления мы пытались играть умнее — на результат. Хорошо, что все удалось», — сказал Гильерме.
«Локомотив» впервые с августа 2017 года сумел победить «Спартак». Тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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