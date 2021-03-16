Александр Соболев: «Когда «Спартак» проигрывает, у меня ощущение, что все решения арбитра против нас»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему он много спорит с арбитрами.

«Согласен с вами — много спорю с арбитрами, — цитирует футболиста «Российская газета» 16 марта. — Причем перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями». Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: «Что ты делаешь? Зачем?» Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я».

24-летний нападающий в текущем сезоне провел 17 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил девять мячей при трех голевых передачах.