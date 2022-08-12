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Сегодня, 17:00

Агент форварда Инана заявил, что российские клубы проявляют интерес к 19-летнему игроку

Анна Горшкова
Корреспондент
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Озгюр Добрука, агент турецкого нападающего Мирхана Инана, рассказал, что его клиент скорее всего не продолжит карьеру в России.

«Интерес российских клубов к Мирхану остается, но он, по всей видимости, все же перейдет в Турцию», — приводит слова Добрука «РБ Спорт».

Ранее издание сообщало, что два российских клуба проявляли интерес к 19-летнему игроку. Однако, пока конкретных предложений не было.

В прошлом сезоне Инан провел девять матчей за молодежную команду «Штутгарта», забил один мяч и отметился одной результативной передачей. Сейчас он является свободным агентом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-inana-interes-rossijskih-klubov-k-mirhanu-ostaetsya/
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