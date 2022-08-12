Источник: «Лукойл» ищет спортивного директора в «Спартак»

Компания «Лукойл» занята активными поисками кандидата на должность спортивного директора в «Спартак», утверждает Metaratings.ru.

В предварительный шорт-лист входят семь человек, которые все являются россиянами. На данный момент поиски кандидата осложнены в связи с сезоном отпусков. Ясность должна наступить в сентябре.

Кроме того, на встречах с кандидатами поднимался вопрос о необходимости возрождения второй команды, которая прекратила существование в мае нынешнего года.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года, с поста спортивного директора клуба.