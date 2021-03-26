Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о бывшем полузащитнике сборной России Игоре Денисове.

— Как вы с Денисовым познакомились?

— Мне позвонил Эдуард Безуглов, врач сборной. Сказал, что Денисову, который тогда был в «Динамо», нужен юрист, дал телефон. Как раз начинался конфликт с Черчесовым.

— Какое впечатление парень произвел при встрече?

— Сразу после звонка Безуглова я подумал: «Денисов? Ох, ё!» У него же была одиозная репутация, тянулся шлейф — громкие уходы из «Зенита» и «Анжи». Но со временем мнение об Игоре полностью поменял. Не скажу, что мы друзья, скорее хорошие приятели. Это человек, которому я искренне симпатизирую. Напрасно в прессе ему создали скандальный имидж.

— Денисов не такой?

— Абсолютно! Вот это стало для меня открытием. В какой-то момент хотелось воскликнуть: «Люди, как же вы заблуждаетесь! Денисов совсем другой! Спокойный, добрый, умный, искренний. Умеет признавать ошибки...» Один из самых интересных футболистов, которых я встречал.

— Денисов — спокойный?! Умеет признавать ошибки?! Вы точно о Гарике?

— Ну конечно! Он может сказать: «Да, я был не прав...» Тот, кто считает его сумасшедшим и скандалистом, судит о Денисове исключительно с чужих слов, по газетным публикациям. Но все свои действия он способен четко объяснить. И когда слушаешь Игоря, начинаешь понимать логику его поступков. Помните анекдот? «В чем разница между крысой и хомячком? У крысы пиар плохой...» Так и здесь — Игорю все равно, что о нем пишут. Отсюда и негативное отношение к нему.

— В душе он жалеет, что рано закончил?

— Таких слов от Игоря я не слышал. Но вижу, как себя держит, и понимаю — мог отыграть еще минимум пару сезонов на топ-уровне. Для меня удивительно, почему «Краснодар» не стал приглашать Денисова после его ухода из «Локомотива». На месте руководителей клуба я бы прислал за Игорем джет и сделал бы все, чтобы заполучить игрока. Был бы он в опорке, «Краснодар» бы не пропускал регулярно на последних минутах.

— За эти два года кто-то предлагал ему контракт?

— Да мне постоянно звонили из разных клубов, закидывали удочки по Денисову. Какие-то варианты Игорь сразу отметал. Но были и те, о которых говорил, мол, при определенных условиях можно рассмотреть.

— И?

— Последний раз это было прошлым летом. Речь о трех топовых клубах РПЛ. Но до конкретных предложений не дошло.

— Почему?

— Не в курсе.

— Денисов всерьез был настроен на возвращение?

— Когда эти клубы начали проявлять к Игорю интерес, я специально уточнил: «Ты готов?» Получил ответ: «Чтобы набрать форму, мне нужно две недели». Следом скинул фото из тренажерного зала. Без майки. Смотрю — никакого лишнего веса, сплошные кубики на животе. Хоть завтра на поле выпускай.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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