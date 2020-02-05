16-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп после матча против «Ориуэлы» (2:0) поблагодарил руководство армейцев за шанс проявить себя.

— К своему удивлению, я вообще не волновался, когда вышел на разминку, все было как всегда, — рассказал Тороп в интервью клубной пресс-службе. — Хочу сказать спасибо руководству, что дали шанс проявить себя. Это простой товарищеский матч, мы контролировали игру, нам удалось забить в концовках обоих таймов. Считаю, добились хорошего результата.

Узнал о том, что сыграю вчера на утренней тренировке перед разминкой. Мне сказали, что процентов на девяносто я сыграю. Самые сложные моменты — простые, потому что может упасть концентрация. Нужно было в каждом эпизоде выполнить правильные действия, и, кажется, мне это удалось.

Как отреагировал на мою игру Сергей Овчинников? Похвалил меня и по-вратарски разобрал некоторые моменты.