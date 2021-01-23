Овчинников готов возглавить другой клуб

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что готов возглавить другой клуб. По его словам, были контакты и с командыми, выступающими в РПЛ.

«Демарш? Честно скажу, часто думал об этом. И делал над собой огромное усилие, чтобы не сорваться, — сказал Овчинников в эфире «Матч Премьер». — Стать главным тренером? Скажем так, я был бы готов. Все-таки у меня был такой опыт.

Разговоры с другими клубами были. В том числе и клубы РПЛ. Были разговоры ознакомительного характера. Будем думать или люди будут думать. Связываться с Овчинниковым — большой риск.

«Локомотив»? Я знаю Дмитрия Булыкина и Владимира Леонченко. Я могу им набрать. Но это они должны, скорее, сделать. И из «Локомотива» мне никто не звонил уже 15 лет.

Любое предложение рассматривается. Но решение будет приниматься после беседы. Если последует предложение от «Локо», то будем разговаривать".

Напомним, в конце декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Тренером вратарей вместо Овчинникова стал Дмитрий Крамаренко.