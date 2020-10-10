Бывший защитник «Спартака» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о смерти экс-игрока красно-белых Василия Кулькова.

Летом прошлого года Кулькову поставили диагноз — рак. Он прожил после этого чуть больше года. Кульков скончался сегодня, 10 октября, в возрасте 54 лет.

«Василий Кульков... Открытый, светлый человек был. Добрейший. Спокойный. И очень надежный. Пересекался с ним и играя за «Спартак», и после, когда он уже работал в клубе. На фото моя свадьба, он был одним из гостей и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту... Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно», — написал у себя в Instagram Евсеев.