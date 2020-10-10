«Открытый, светлый человек был. Добрейший». Евсеев — о смерти Кулькова
Бывший защитник «Спартака» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о смерти экс-игрока красно-белых Василия Кулькова.
Летом прошлого года Кулькову поставили диагноз — рак. Он прожил после этого чуть больше года. Кульков скончался сегодня, 10 октября, в возрасте 54 лет.
«Василий Кульков... Открытый, светлый человек был. Добрейший. Спокойный. И очень надежный. Пересекался с ним и играя за «Спартак», и после, когда он уже работал в клубе. На фото моя свадьба, он был одним из гостей и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту... Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно», — написал у себя в Instagram Евсеев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.