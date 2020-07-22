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Открытие памятника Игорю Нетто на стадионе «Спартака» перенесено

11:51
Игорь Нетто и Лев Яшин с Кубком Европы. Фото Игорь Уткин.
Игорь Нетто и Лев Яшин с Кубком Европы. Фото Игорь Уткин.
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По информации «СЭ», памятник легендарному футболисту «Спартака» Игорю Нетто установят около стадиона не раньше октября 2020 года. Изначально планировалось, что скульптуру откроют уже этим летом.

Трехметровая фигура расположится около трибуны C, которая носит имя великого полузащитника. Автором работы является скульптор Филипп Рукавишников, который ранее создал памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову, также установленные на спартаковском стадионе. (Севастиан Терлецкий)

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