23 апреля в Москве, в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. Как сообщает официальный сайт "Открытие Арены", она выиграла в номинации "Лучший футбольный стадион".

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко поделился с делегатами форума управленческими практиками, наработанными командой стадиона за годы деятельности, и принял участие в дискуссии относительно наследия глобальных спортивных событий и перспектив развития футбола в России.

В 2018 году на "Откртие Арене" состоялось четыре матча группового турнира и встреча 1/8 финала чемпионата мира.