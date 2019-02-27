"Отдыхаю и смотрю много футбола". Каррера рассказал, чем занимается после увольнения из "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, чему он занимается в последнее время. Сейчас он без работы.

- Я отдыхаю и смотрю много футбола. Смотрю всего понемногу: от серии А и В, до ла лиги и английской премьер-лиги. Учитывая, что я живу в Бергамо, я часто могу сходить на стадион, чтобы посмотреть игру "Аталанты" под руководством Гасперини, - цитирует специалиста Tutto Juve/

Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября 2018 года. Ранее он также входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.

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