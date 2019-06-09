Останется ли Божович в "Крыльях"? Отвечает губернатор

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об изменениях, которые произойдут в руководстве "Крыльев Советов" этим летом. Самарцы в сезоне-2018/19 заняли 13-е место в РПЛ и в стыковых матчах с "Нижним Новгородом" сохранили место в элите (3:1, 0:1). По словам Азарова, Александр Шикунов будет уволен с поста спортивного директора, а вопрос с главным тренером Миодрагом Божовичем будет еще обсуждаться.

- Мы сменили руководство клуба – сейчас совет директоров возглавил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, – цитирует сайт правительства Самарской области Азарова. – Ждать от него результатов за два месяца с момента назначения – несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная. Поскольку мы говорили о спортивных результатах, которые меня, как и большинство самарцев, абсолютно не устраивают, начнем со спортивного директора. Александр Шикунов в клубе работать больше не будет.

Божович – человек, который хорошо известен в российском футболе и которому хорошо известен российский футбол. Считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации. Если есть мотивация строить вместе перспективы клуба, рассчитанные на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, после чего мы определимся по его дальнейшей работе в клубе.