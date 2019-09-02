Оскар Хильемарк: «Полон радостных ожиданий от перехода в «Динамо»

Новичок «Динамо» Оскар Хильемарк поделился ожиданиями от игры за бело-голубых. 27-летний шведский полузащитник перешел в столичный клуб из «Дженоа» на правах аренды.

— Я полон радостных ожиданий от перехода в «Динамо», — цитирует официальный сайт «Динамо» Хильемарка. — Мы с Себастьяном Хольменом хорошие друзья — вместе играли по юношам — и он рассказывал много положительного про «Динамо». Осознаю, что защищать цвета этого клуба — серьезная ответственность. «Динамо» — большой клуб с великой историей и серьезными амбициями, поэтому быть частью его большая честь для меня.

Прошлым летом я был в России в качестве игрока сборной Швеции — участника чемпионата мира. Мне было очень комфортно. Футбол в России развивается, здесь отличные стадионы и довольно сильная лига. Уверен, что играть здесь — вызов для любого игрока. Я готов к этому вызову!

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