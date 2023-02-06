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«Торпедо» перед закрытием трансферного окна вернется к кандидатуре Дзюбы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Торпедо» в конце трансферного окна вернется к кандидатуре форварда Артема Дзюбы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у «Торпедо» сохраняется необходимость в усилении линии атаки даже после покупки форварда Стефановича у «Волгаря». Вероятность трансфера с футболистом-иностранцем невелика, на российском рынке доступных по условиям трансфера форвардов, которые бы усилили команду, не так много.

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-pered-zakry-tiem-transfernogo-okna-vernetsya-k-kandidature-dzyuby/
Артем Дзюба
Футбол
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