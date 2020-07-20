«Ощутил всю мощь и силу». Кирилл Комбаров показал, как катается верхом на лошади

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров опубликовал в Instagram фото, на котором 33-летний футболист катается верхом на лошади.

«Лошади всегда были верными помощниками и друзьями для многих сотен поколений людей. Лошади сопровождали человека на протяжении всей истории не только потому, что служили средством передвижения. С давних времен люди обнаружили, что эти животные обладают способностью к обучению и живым умом. Истории знакомы клички множества лошадей, которые выступали незаменимыми напарниками для своих хозяев — императоров, полководцев, королей, ученых и пр. Сегодня ощутил всю мощь и силу», — написал Комбаров в Instagram.

В сезоне-2019/20 защитник провел 19 матчей в РПЛ за туляков.