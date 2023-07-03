Орлов заявил, что российские футболисты отстают от европейских

Российский комментатор Геннадий Орлов сравнил профессиональные качества российских спортсменов в командных видах спорта и индивидуальных.

«Аршавин реализовался, как футболист. Андрей, конечно, мог еще выжать. Но для этого ему надо было тренироваться, начиная с юношеских команд. Может, ему было не дано быть физически сильным. Кержаков в этом плане от него отличался — был атлетичнее. Футболист должен быть атлетом. Роналду держит возле себя трех тренеров. Месси тоже удается держать форму. Это профессионализм. Очень серьезная работа над собой, которая требует жизненный жертв. А у нас нет этой школы профессионализма. Зато она есть у наших спортсменов из индивидуальных видов спорта — лыжников, биатлонистов, конькобежцев, легкоатлетов, фигуристов. У любого возьмите интервью, они расскажут, как они себя ограничивали. Стать олимпийским чемпионом, например, по фигурному катанию — сумасшедший труд, надо тренироваться 8-10 лет. И еще не факт, что выиграешь», — приводит слова Орлова Sport24.

Он также заявил, что российские футболисты, потому что они не профессионалы.

«Возникает вопрос — почему? А потому что у них тепличные условия. Более-менее начинают забивать во Второй и Первой лиге, из них сразу делают князьков. Вот пожалуйста — Соболев. У него хорошие задатки, но вы послушайте, что он говорит! «Я не буду меняться, я такой, как есть». Что это за жизненная позиция? Это же непрофессионально. Игрок должен совершенствоваться не только в тренировках, но и в жизни», — добавил Орлов.