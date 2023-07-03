«Бешикташ» нашел альтернативу Кузяеву
Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев больше не является приоритетным вариантом усиления для стамбульского «Бешикташа», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, «Бешикташ» пытается подписать полузащитника «Ноттингем Форрест» Густаво Скарпу. Отмечается, что этот игрок очень нравится главному тренеру «черных орлов» Шенолу Гюнешу.
Турецкий клуб остается на связи со стороной россиянина и готов к диалогу, но только если сделка по Скарпе сорвется.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.
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5
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Урал – ЦСКА
|- : -
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