«Бешикташ» нашел альтернативу Кузяеву

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев больше не является приоритетным вариантом усиления для стамбульского «Бешикташа», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, «Бешикташ» пытается подписать полузащитника «Ноттингем Форрест» Густаво Скарпу. Отмечается, что этот игрок очень нравится главному тренеру «черных орлов» Шенолу Гюнешу.

Турецкий клуб остается на связи со стороной россиянина и готов к диалогу, но только если сделка по Скарпе сорвется.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.