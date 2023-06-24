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Орлов: «Если «Динамо» проиграет кому-то 0:8, то Личка в клубе не останется»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил перспективы нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«В истории Лички и «Динамо» есть аналогия с Федотовым. Когда он приходил в ЦСКА, многие говорили, что одно дело Сочи — провинциальный город, а другое — Москва. Но Федотов справился с давлением. Личка с харизмой, но ему будет трудно. Если «Динамо» проиграет кому-то 0:8, как его «Оренбург» «Зениту», то в клубе Личка не останется. Материал для работы у Лички есть. Теперь все зависит от тренировок и самих футболистов», — цитирует Орлова Sport24.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

С 2020 по 2023 год Личка возглавлял «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам минувшего сезона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-24-orlov-lichka-s-kharizmoy-no-yemu-budet-trudno-yesli-dinamo-proigrayet-komu-to-08-v-klube-on-ne-ostanetsya
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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