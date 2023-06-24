Орлов: «Если «Динамо» проиграет кому-то 0:8, то Личка в клубе не останется»
Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил перспективы нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
«В истории Лички и «Динамо» есть аналогия с Федотовым. Когда он приходил в ЦСКА, многие говорили, что одно дело Сочи — провинциальный город, а другое — Москва. Но Федотов справился с давлением. Личка с харизмой, но ему будет трудно. Если «Динамо» проиграет кому-то 0:8, как его «Оренбург» «Зениту», то в клубе Личка не останется. Материал для работы у Лички есть. Теперь все зависит от тренировок и самих футболистов», — цитирует Орлова Sport24.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.
С 2020 по 2023 год Личка возглавлял «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам минувшего сезона.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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