Орлов рассказал, как «Зенит» остался без защитников в Лиге чемпионов
19:27
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как у «Зенита» возникли проблемы с защитниками в Лиге чемпионов. В играх с «Брюгге» (0:3) и дортмундской «Боруссией» (1:2) в обороне играл 19-летний Данила Прохин.
— Вышла смешная история с защитником Чистяковым, — сказал Орлов. — Долго договаривались, хотели взамен отправить футболиста из «Зенита». Тот отказывался. Так Чистяков оказался в «Зените» через 3 дня после того, как отправили заявку на Лигу!
— Вот это напасть.
— В итоге совсем молодой, неопытный Прохин выходил играть центрального защитника в Лиге чемпионов. Ну, некого было ставить!
(Юрий Голышак)
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