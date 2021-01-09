Орлов рассказал, как «Зенит» остался без защитников в Лиге чемпионов

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как у «Зенита» возникли проблемы с защитниками в Лиге чемпионов. В играх с «Брюгге» (0:3) и дортмундской «Боруссией» (1:2) в обороне играл 19-летний Данила Прохин.

— Вышла смешная история с защитником Чистяковым, — сказал Орлов. — Долго договаривались, хотели взамен отправить футболиста из «Зенита». Тот отказывался. Так Чистяков оказался в «Зените» через 3 дня после того, как отправили заявку на Лигу!

— Вот это напасть.

— В итоге совсем молодой, неопытный Прохин выходил играть центрального защитника в Лиге чемпионов. Ну, некого было ставить!

(Юрий Голышак)

Полностью интервью Орлова читайте здесь