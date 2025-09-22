Орлов — о Соболеве против «Краснодара»: «Тормена его переиграл»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«У Соболева не все получалось, скажем так... Да, Александр старался, боролся. Но Тормена его, конечно, переиграл. Краснодарец снял весь верх, весь воздух выиграл. Соболев с ним просто не справился. Может быть, Семак и вынужденно его выпустил в старте. Ему же нужны три игрока с российским паспортом», — сказал Орлов.

«Зенит» после победы над «Краснодаром» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ.