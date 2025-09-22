Орлов — о матче «Краснодар» — «Зенит»: «Барриос вычистил все! Вендел пока не тот»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру футболистов «Зенита» Педро, Вендела и Вильмара Барриоса в матче с «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

— К сожалению, это все еще не тот Вендел. Не хватает ему мобильности. Начинает сказываться то, что он довольно долго не тренировался. В футболе мелочей же не бывает. Все наслаивается. Но он старается! Спасибо ему уже за то, что выходит. Лучше него в «Зените» на этой позиции сегодня все равно никого нет.

Почему вы считаете, что Жерсон больше не сыграет за команду Семака? Зачем его продавать? Этот сезон он проведет в «Зените». Сине-бело-голубым нужен игрок в середину поля. Ему просто дали время, чтобы он немного передохнул, набрался сил. Скоро начнет заниматься в общей группе. Да, пока обошлись без него, но в перспективе, думаю, мы увидим Жерсона на поле.

Игравший чуть повыше Вендела Педро молодец, мне понравился. Молодой, настырный, выносливый. Он и в концовке мог сделать рывок, вступить в единоборство. Постоянно нагнетал.

Барриос был просто бесподобен. Все вычистил! Не дал развернуться Сперцяну. Очень сильный матч в его исполнении! — сказал Орлов.

«Зенит» после победы над «Краснодаром» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ.